Рейтинг лучших капитанов НХЛ: Овечкин — третий, Кросби — первый

Портал Bleacher Report составил рейтинг лучших капитанов НХЛ, в котором российский хоккеист Александр Овечкин занял третье место.
При составлении списка учитывались как личные, так и командные достижения игроков, а также их лидерские качества на льду и в раздевалке.
Первое место в рейтинге занял Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз". Канадец стал капитаном команды в сезоне 2007/08 и с тех пор выиграл три Кубка Стэнли.
На втором месте — Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз", который получил капитанскую нашивку в 2016 году.
Тройку лидеров замыкает 38-летний Овечкин, ставший капитаном "Вашингтон Кэпиталз" в 2010 году. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.
Известно, что в прошлом сезоне "Вашингтон" первым выбыл из турнира и не одержал ни одной победы в плей-офф.
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