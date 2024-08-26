Рейтинг лучших капитанов НХЛ: Овечкин — третий, Кросби — первый

Александр Овечкин вошёл в тройку лучших капитанов по версии Bleacher Report

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Портал Bleacher Report составил рейтинг лучших капитанов НХЛ, в котором российский хоккеист Александр Овечкин занял третье место.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens, CC BY-SA 4.0

При составлении списка учитывались как личные, так и командные достижения игроков, а также их лидерские качества на льду и в раздевалке.

Первое место в рейтинге занял Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз". Канадец стал капитаном команды в сезоне 2007/08 и с тех пор выиграл три Кубка Стэнли.

На втором месте — Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз", который получил капитанскую нашивку в 2016 году.

Тройку лидеров замыкает 38-летний Овечкин, ставший капитаном "Вашингтон Кэпиталз" в 2010 году. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

Известно, что в прошлом сезоне "Вашингтон" первым выбыл из турнира и не одержал ни одной победы в плей-офф.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. НХЛ является одной из главных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НФЛ, НБА, МЛБ и МЛС. Лига была образована в 1917 году и объединяла в себе всего 4 команды. С сезона 2021/2022 играет 32 команды из 32 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

Ку́бок Стэ́нли (англ. Stanley Cup) — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф НХЛ. Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup). Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием.