Известный актёр Джеки Чан примет участие в открытии Паралимпийских игр 2024 года, как сообщает BFMTV со ссылкой на информацию от организационного комитета соревнований.
Согласно источнику, Джеки Чан будет нести факел во время эстафеты огня Паралимпиады. Он начнёт свой этап на улице Вьей-Темпль в III округе Парижа в 18:27 по московскому времени.
Церемония открытия Игр начнётся в 21:00 по Москве на Елисейских полях и на площади Согласия.
Паралимпийские игры 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Российские параспортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна, а завоёванные ими медали не будут учитываться в общем медальном зачёте. Ранее сообщалось, что в Паралимпиаде смогут участвовать 90 россиян.
Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
(Сэр) Дже́ки Чан (англ. (Sir) Jackie Chan; иер. трад. 陳港生, кант.-рус.: Чхань Конса́н, палл.: Чэнь Ганшэ́н, буквально: «Чхань, рождённый в Гонконге»; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…], Пик Виктория, Британский Гонконг) — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.