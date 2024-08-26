Популярный актёр Джеки Чан станет участником эстафеты огня на церемонии открытия Паралимпиады в Париж

Джеки Чан примерит на себя роль факелоносца в открытии Паралимпийских игр 2024 года

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Известный актёр Джеки Чан примет участие в открытии Паралимпийских игр 2024 года, как сообщает BFMTV со ссылкой на информацию от организационного комитета соревнований.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Согласно источнику, Джеки Чан будет нести факел во время эстафеты огня Паралимпиады. Он начнёт свой этап на улице Вьей-Темпль в III округе Парижа в 18:27 по московскому времени.

Церемония открытия Игр начнётся в 21:00 по Москве на Елисейских полях и на площади Согласия.

Паралимпийские игры 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Российские параспортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна, а завоёванные ими медали не будут учитываться в общем медальном зачёте. Ранее сообщалось, что в Паралимпиаде смогут участвовать 90 россиян.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

(Сэр) Дже́ки Чан (англ. (Sir) Jackie Chan; иер. трад. 陳港生, кант.-рус.: Чхань Конса́н, палл.: Чэнь Ганшэ́н, буквально: «Чхань, рождённый в Гонконге»; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…], Пик Виктория, Британский Гонконг) — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.