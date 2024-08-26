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Технологии Intel ускоряют выявление спортивных талантов по видео

Платформы ИИ Intel помогают выявлять спортивные таланты
1:11
Спорт

Платформы искусственного интеллекта Intel могут помочь выявить нераскрытые спортивные таланты, сообщает CNBC.

Платформы ИИ Intel помогают выявлять спортивные таланты
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

В марте этого года представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Intel посетили пять деревень в Сенегале, где они измерили физические и когнитивные способности тысячи детей, записав видео во время серии прыжковых, скоростных и силовых упражнений.

Система видеоаналитики на базе платформ Intel AI смогла выявить 40 перспективных молодых спортсменов, которых Сенегальский национальный олимпийский комитет планирует подготовить к юношеским Олимпийским играм в Дакаре 2026 года.

Система анализирует спортивные результаты исключительно по видео.

Платформы ИИ от Intel могут определять, анализировать и привлекать таланты быстрее, чем когда-либо, помогая уравнять шансы всех пользователей.

Поскольку система доступна через бесплатное приложение для смартфона, любой, у кого есть доступ к смартфону, может снимать и загружать видео, а также получать доступ к показателям производительности.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.

Тала́нт — выдающиеся природные (врождённые) способности человека, проявляемые в определённой сфере деятельности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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