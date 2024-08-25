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Российские каноисты завоевали золотые медали на чемпионате мира в Узбекистане

Россияне выиграли золото в каноэ-двойках на чемпионате мира
1:09
Спорт

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Дмитриев стали чемпионами мира по гребле в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров, проходившего в Самарканде (Узбекистан), сообщает РБК Спорт.

Россияне выиграли золото в каноэ-двойках на чемпионате мира
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under free more info

В финальном заплыве они показали время 3 минуты 41,510 секунды. Серебряные медали достались венгерским спортсменам Балажу Адольфу и Даниэлю Фейешу с результатом 3 минуты 42,12 секунды. Третье место заняли украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук, показав время 3 минуты 42,43 секунды.

Российские и белорусские гребцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Захар Петров был одним из 15 российских спортсменов, участвовавших в недавних Олимпийских играх в Париже. На Олимпиаде 22-летний каноист занял четвёртое место в одиночном заезде на 1000 м и стал четвёртым в двойках на 500 м вместе с Алексеем Коровашковым.

Уточнения

Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду).

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов. Характерной особенностью является способ гребли — она осуществляется лопатообразным однолопастным веслом, которым также производится и руление путём поворота весла в воде и изменением его траектории в конце гребка. Гребцы в каноэ располагаются сидя на дне лодки или на сиденьях-банках.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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