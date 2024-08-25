Подтягиваем кожу на животе: как это сделать в домашних условиях

Как подтянуть кожу на животе

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Чтобы подтянуть кожу живота в домашних условиях, можно использовать эффективный медовый массаж. Для этого не нужны особые навыки и приспособления.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Как делать массаж

Кожа живота должна быть чистой и без повреждений. Перед использованием меда сделайте легкий массаж, чтобы разогреть кожу. Затем небольшое количество меда нанесите на живот и начните делать похлопывающие движения. Делайте их снизу, перемещая ладонь наверх.

Мед будет скатываться и становиться серым. Старайтесь не делать резких и сильных движений. В первые разы будет достаточно несколько минут массажа, потом длительность нужно увеличить до 10 минут.

После массажа кожа станет мягкой, гладкой, обновится верхний слой кожи. Делайте массаж раз в 3 дня до 10 процедур.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).