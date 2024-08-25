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Какие экстремальные виды спорта привлекают россиян

Экстремальные виды спорта становятся всё более популярными среди россиян
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Спорт

Россияне любят экстремальный отдых! Самым популярным экстремальным занятием среди россиян оказался дайвинг, сообщает РИА Новости.

Экстремальные виды спорта становятся всё более популярными среди россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Jrubenc, CC BY-SA 4.0

Кроме того, очень популярны горные лыжи и сноуборд, а также "страшные" аттракционы, канатные парки и скалолазание.

Меньше всего россиян привлекают зорбинг и бокинг.

Те, кто еще не пробовал экстремальные занятия, хотят это сделать. Мужчины чаще всего мечтают о прыжке с парашютом, а женщины — о канатных парках.

Люди мотивированы на экстремальный отдых жаждой новых впечатлений, желанием испытать адреналин, преодолеть страх и пообщаться с единомышленниками.

Уточнения

Зо́рбинг — экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре — зорбе — с горы или связанный с пересечением водоёмов внутри аналогичного шара. Разновидностью применения является бег внутри зорба по горизонтальной поверхности при отсутствии комплекта подвесных систем.

Бокинг (от англ. bócking) — развивающийся вид экстремального спорта, в котором используются специальные пружинящие ходули — джамперы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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