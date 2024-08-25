Какие экстремальные виды спорта привлекают россиян

Россияне любят экстремальный отдых! Самым популярным экстремальным занятием среди россиян оказался дайвинг, сообщает РИА Новости.
Кроме того, очень популярны горные лыжи и сноуборд, а также "страшные" аттракционы, канатные парки и скалолазание.
Меньше всего россиян привлекают зорбинг и бокинг.
Те, кто еще не пробовал экстремальные занятия, хотят это сделать. Мужчины чаще всего мечтают о прыжке с парашютом, а женщины — о канатных парках.
Люди мотивированы на экстремальный отдых жаждой новых впечатлений, желанием испытать адреналин, преодолеть страх и пообщаться с единомышленниками.
Зо́рбинг — экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре — зорбе — с горы или связанный с пересечением водоёмов внутри аналогичного шара. Разновидностью применения является бег внутри зорба по горизонтальной поверхности при отсутствии комплекта подвесных систем.
Бокинг (от англ. bócking) — развивающийся вид экстремального спорта, в котором используются специальные пружинящие ходули — джамперы.
Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.