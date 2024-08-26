Карьера или семья: Шарапова нашла решение для спортсменок

Мария Шарапова вложила деньги в компанию, замораживающую яйцеклетки

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Мария Шарапова сделала инвестиции в компанию, занимающуюся заморозкой яйцеклеток. Бывшая теннисистка считает, что эта технология позволит спортсменкам продлевать карьеру и принимать решения о создании семьи без давления времени.

Фото: Maria Sharapova by Craig ONeal, CC BY 2.0

"Женский спорт сейчас переживает важный этап. Внимание к спортсменкам, их достижениям и тому, насколько они вдохновляют, стало невероятным. Если у них будет возможность заморозить яйцеклетки в более молодом возрасте, это даст им шанс дольше соревноваться на высоком уровне и не спешить с личной жизнью по разным причинам", — делится Шарапова в интервью Vogue.

Напомним, что Мария завершила свою теннисную карьеру четыре года назад. Прощание со спортом было нелёгким для неё, как это часто бывает у спортсменов.

В своем обращении тогда она сказала: "Как проститься с единственной жизнью, которую ты знала? Как уйти с корта, на котором тренировалась с детства, от игры, которую любишь и которая принесла тебе как скрытые слезы, так и неописуемую радость? Этот спорт дал мне семью и поклонников, которые были со мной более 28 лет. Это новый опыт для меня, так что простите меня. Теннис, прощай".

Уточнения

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка. Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира.