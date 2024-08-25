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Паралимпиец Андрей Вдовин отметил, что соперники ориентируются и на его результаты

Параатлет Андрей Вдовин: сейчас главное — это полная самоотдача, на 100 процентов
1:06
Спорт

Паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин планирует участвовать в забегах на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Он рассказал об этом в интервью ТАСС.

Параатлет Андрей Вдовин: сейчас главное — это полная самоотдача, на 100 процентов
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

В первый день Игр в Париже Андрей Вдовин собирается выложиться на полную катушку, чтобы зарядиться эмоционально перед стартом соревнований. 

"Мы отлично готовы, конкретно я медали завоевывать готов. По обстоятельствам будет видно, какие, — рассказал спортсмен. — Первая дистанция у меня будет 100 метров, она одним днем пройдет — полуфинал утром, вечером финал. Я хочу в первый день выложиться, и от этого уже будет зависеть мой дальнейший настрой и результат. Сейчас главное — это полная самоотдача, на 100 процентов. В этом, наверное, залог успеха — в психологической составляющей".

На последнем чемпионате мира в Кобе (Япония) атлет показал отличные результаты, завоевав три золотые медали.

Напомним, Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. 

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду). Термин «чемпионат» применяют также к выставкам-соревнованиям животных, на которых выявляются лучшие в какой-либо породе.

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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