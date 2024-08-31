Почему ваши домашние тренировки не работают: главные ошибки

Пять ошибок, которые делают ваши домашние тренировки бесполезными

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Алена Грибанова поделилась с изданием Men Today основными причинами, почему домашние тренировки часто оказываются безрезультативными.

Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM

Первая и главная ошибка — это неправильно подобранная программа тренировок, которая не соответствует целям и возможностям тренирующегося. Вторая причина заключается в недостаточной нагрузке: мышцы быстро адаптируются к легким упражнениям, что снижает эффективность тренировок. Третья ошибка связана с неправильным питанием, которое не поддерживает тренировочный процесс.

Также Грибанова отметила, что многие выбирают неподходящий инвентарь. С ее точки зрения, с течением времени увеличивать нагрузку без утяжелителей становится все сложнее. И, наконец, последняя ошибка — это отсутствие четкого графика тренировок, что мешает выработать устойчивую привычку и сделать фитнес неотъемлемой частью дня.