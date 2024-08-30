Как офисным работникам избавиться от сутулости без спортзала

Как избавиться от сутулости без посещения тренажерного зала

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Врач-реабилитолог Геннадий Будаев поделился с изданием МК рекомендациями о том, как избавиться от сутулости и предотвратить боли в спине.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, CC BY 2.0

Будаев отметил, что для офисных работников лучшей профилактикой спинных болей являются регулярные физические упражнения. Он подчеркнул, что для этого не требуется посещать тренажерный зал. Достаточно дома постелить коврик, взять легкую гантель и включить видеотренировку для выполнения упражнений.

Кроме того, врач указал, что небольшие неровности спины — это нормально, поскольку позвоночник имеет свои физиологические изгибы. Будаев также напомнил, что сколиоз чаще всего связан с генетикой и проявляется в детском или подростковом возрасте.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза. Может быть как приобретённым, так и наследственным врождённым.