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Ошибки в упражнениях: что делает тренировку неэффективной

Ошибки в упражнениях: как их избежать и повысить эффективность тренировок
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Спорт

Фитнес-тренер Алена Грибанова поделилась с изданием Men Today самыми частыми ошибками, которые люди допускают при выполнении упражнений.

Ошибки в упражнениях: как их избежать и повысить эффективность тренировок
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Первая ошибка, которую она отметила, касается планки: многие склонны сутулиться, что снижает эффективность этого упражнения. Вторая ошибка — неправильное выполнение махов ногами, когда люди поднимают ногу слишком высоко, вызывая прогиб в пояснице. Это приводит к излишней нагрузке на поясницу и недостаточной работе ягодичных мышц.

Еще одна распространенная ошибка связана с отжиманиями с упором на колени. Здесь люди часто переносят основной вес на ноги, что снижает пользу от упражнения. И наконец, Грибанова подчеркнула, что боковые наклоны для формирования талии не так эффективны, как скручивания, которые лучше подходят для достижения этой цели.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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