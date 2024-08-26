Экс-директор "Динамо" Орещук считает, что Соболева нельзя даже сравнивать с Дзюбой

Экс-директор "Динамо" Орещук считает, что Дзюба на две головы сильнее Соболева

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук поделился своим мнением о нападающих Александре Соболеве и Артеме Дзюбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

В интервью "Спорт-Экспрессу" Орещук признался, что Соболев — достойный форвард. Спортивный директор отметил, что не может назвать его выдающимся нападающим, однако при этом считает вполне надежным.

Орещук напомнил, что Соболева часто сравнивают с Дзюбой, но он считает такие сравнения неуместными, будучи уверенным в том, что Дзюба намного сильнее, причём по всем параметрам.

"Дзюба на голову сильнее. Да даже на две. Во всем. Понятно, что я имею в виду то время, когда Артем играл в "Зените", был в форме. Вот Месси или Роналду — это вечный спор. А тут все очевидно. Дзюба сильнее. А Соболев — хороший футболист", — сказал Орещук.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России.

Рома́н Генна́дьевич Орещу́к (2 сентября 1975, Новороссийск) — советский и российский футболист, нападающий, футбольный агент.