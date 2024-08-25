Отец олимпийского чемпиона будет вынужден сделать интимную татуировку после победы сына

Отец чемпиона ОИ-2024 пообещал сделать интимную татуировку после победы сына

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по пляжному волейболу Давид Оман раскрыл шведской газете Aftonbladet, что его семья ищет опытного тату-мастера для выполнения необычной задачи — нанесения интимной татуировки его отцу Фредрику.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Это нужно для выполнения обещания, данного пожилым человеком перед Олимпийскими играми в Париже.

В июле 2022 года отец 22-летнего спортсмена заявил, что если его сын выиграет Олимпийские игры в Париже, он сделает татуировку олимпийских колец на своей мошонке, так как считает, что его сперма после этого знаменительного события станет "золотой".

В итоге Давид, выступая в паре с Джонатаном Хеллвигом, завоевал золотую медаль, поставив Фредрика перед необходимостью исполнить своё слово. Пока Фредрик еще не выполнил обещанного, но Давид уверен, что это лишь вопрос времени.

"Мы постараемся, чтобы он это сделал. Естественно, во время турнира я об этом особо не думал. Но было забавно подшучивать над отцом, когда мы встречались после матчей", — сказал Оман.

Уточнения

Соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд на Играх XXXIII Олимпиады в Париже проходили с 27 июля по 10 августа 2024 года на Марсовом поле с участием 24 пар из 18 стран. Золотые медали завоевала команда из Швеции — Давид Оман и Йонатан Хельвиг, победившая в финальном матче немцев Нильса Элерса и Клеменса Виклера. Бронзовыми призёрами стали чемпионы Токио-2020 Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии.

Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года. Приём официальных заявок начался 15 января 2015 года и был закончен 15 сентября 2015 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж.