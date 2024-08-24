Армрестлинг и арммногоборье. В Санкт-Петербург приедут лучшие рукоборцы России

В Санкт-Петербурге пройдёт кубок NWPA по армрестлингу

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7 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Фестиваля силовых видов спорта пройдёт кубок NWPA по армрестлингу.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Примечательно, что North-West Power Alliance организует состязания для профессионалов вместе с Российской Федерацией армреслинга при содействии вице-президента Аркадия Бессонова.

Помимо борьбы на правой руке в весовых категориях 70, 80, 90, 100, 100+ (мужчины), 65, 75, 85, 85+ (юниоры) и абсолютной (девушки), будут выявлены лучшие силачи в арммногоборье.

"В новой дисциплине спортсмены будут соревноваться в трёх движениях: подъём гантели со стола "на бицепс", армжим (тяга блока одной рукой) и армлифтинг (поднятие груза за специальную вращающуюся ручку". Хедлайнером турнира станет известный блогер, чемпион мира по армрестлингу Максим Битаров "Akimbo 69". Данная дисциплина — промежуточный этап для новичков, кто только хочет пробовать свои силы в армрестлинге. Выполняя эти упражнения, человек может понять свой примерный уровень силы для борьбы на руках", — отметил Бессонов.

Всё это будет проходить в концертном спортивном комплексе "Арена".

Напомним, фестиваль NWPA в Северной столице будет уникальным мероприятием. На этой площадке фестиваля будет объединено большое количество соревнований по различным силовым и экстремальным дисциплинам. Корреспондент Pravda.Ru побывает на состязаниях рукоборцев, а значит, ждём репортажа о жарких схватках.

Уточнения

Армрестлинг (рус. Рукоборие; от англ. Arm sport, arm wrestling, arm — рука) — вид борьбы на руках между двумя участниками (вид Спортивных единоборств). Во время матча одноимённые руки соревнующихся ставятся на твёрдую, ровную поверхность (как правило, стол), и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений (см. подробнее: Правила). Не являясь олимпийским видом спорта, борьба на руках тем не менее популярна во многих частях света. В ходе поединка можно выделить следующие фазы: стартовая позиция, достижение преимущества, реализация преимущества. Можно сгибать кисти.