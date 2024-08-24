Танцы под водой россиянки Кристины Макушенко собирают миллионные просмотры

Подводный брейк-данс от российской синхронистки разорвал интернет

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Девять лет назад Кристина Макушенко решила бросить спорт и переехать в США.

Фото: Соцсети Кристины Макушенко is licensed under free more info

Девушка активно участвовала в различных водных шоу и развивала свои социальные сети. Её ролики, на которых она танцует под водой, собирают десятки миллионов просмотров.

Кристина призналась, что различные обувные компании платили ей за рекламу их продукции. Девушка записывала рекламные ролики в бассейне.

Как передает Sportbox, к танцам под водой она относится очень серьёзно: иногда она может потратить два часа на репетиции ради короткого ролика. Хотя Кристина не смогла попасть в олимпийскую сборную России, её можно смело назвать одной из самых популярных синхронисток в мире.

Под водой она изображала лунную походку, движения Уэнсдэй, а её хореографию из фильма "Дэдпул" даже заметили в Marvel. Не осталась без внимания Кристины и австралийка Рейчел Ганн. Многие соотечественники Ганн, обвинили ее в необъективном отборе по брейк-дансу на Олимпиаду.

Россиянка почти в точности исполнила танец Ганн под водой, не забыв про самые яркие элементы. Болельщики отметили, что Макушенко удалось превзойти оригинал, несмотря на то, что все движения она выполняла под водой.

Уточнения

Синхронное плавание также с 2017 года используется название артистическое (или художественное) плавание (англ. artistic swimming) — водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку. Несмотря на кажущуюся лёгкость, синхронное плавание является весьма требовательным видом спорта — помимо того, что спортсмены испытывают серьёзные физические нагрузки, им нужно обладать не только выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и исключительным контролем дыхания.

Репети́ция (от лат. repetitio, повторение) — форма подготовительной работы музыкальной, театральной, цирковой или другой сценической труппы или отдельного артиста для будущего концерта, представления или спектакля.

Хореогра́фия хореографи́ческое иску́сство (от др.-греч. χορεία — хороводная пляска, хоровод + γράφω — записываю, пишу) — искусство сочинения и сценической постановки танца, первоначальное значение — искусство записи танца.