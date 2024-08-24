Украинский ФК "Кривбасс" отказался от рукопожатий с судьями

Игроки ФК "Кривбасс" из Украины не пожали руки арбитрам перед матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с испанским клубом "Бетисом".
Матч обслуживался бригадой турка Арды Кардешлера. В марте этого года они работали на товарищеской встрече между сборными России и Сербии в Москве. Это стало причиной отказа украинцев от рукопожатий.
В "Кривбассе" даже попросили УЕФА заменить судей. Украинцы заявили, что считают назначение турка недопустимым и его судейство "дискредитирует клуб перед всеми болельщиками "Кривбасса". Однако УЕФА просьбу отклонил.
ФК "Кривбасс" проиграл испанцам со счетом 0:2. Ответный матч пройдет 29 августа в Испании.
«Кривба́сс» (укр «Кривбас») — украинский футбольный клуб из Кривого Рога. С сезона 2022/23 выступает в Премьер-лиге Украины.
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