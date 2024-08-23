Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"

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Актер 59-летний Киану Ривз подписал однодневное соглашение с канадским хоккейным клубом "Виндзор Спитфайрз" из Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Его контракт и атрибутика с автографами будет выставлена на благотворительный аукцион. Средства от выручки направят в Ассоциацию психического здоровья Канады.

Перед началом своей карьеры актер занимался хоккеем, был вратарей и даже проходил просмотр в "Виндзоре". Киану Ривз ушел из спорта из-за травмы. Свою первую роль актер сыграл в фильме 1986 года "Молодая кровь" о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. Он играл хоккейного вратаря. Актеры Роб Лоу и Патрик Суэйзи тоже снимались в этой картине, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед» (1989—2020), «Матрица» (1999—2021) и «Джон Уик» (с 2014), а также в фильмах «На гребне волны» (1991), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Дракула» (1992), «Скорость» (1994), «Джонни-мнемоник» (1995), «Адвокат дьявола» (1997), «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Короли улиц» (2008) и «47 ронинов» (2013). Ривз работал с такими известными кинорежиссёрами, как Стивен Фрирз («Опасные связи», 1988), Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», 1991), Фрэнсис Форд Коппола («Дракула», 1992) и Бернардо Бертолуччи («Маленький Будда», 1993). В 2013 году сам дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм о боевых искусствах «Мастер тай-цзи».