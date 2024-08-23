Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chanel приобретает 25% акций MB&F
Стюардесса назвала самое грязное место в салоне самолёта
Как силиконы в косметике влияют на состояние кожи
Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы
Как "Алиса" от "Яндекса" научилась подбирать интонации: синтез эмоций в действии
Колумбийцы возмущены матчем между их сборной по баскетболу и пермской «Пармой»
Пошаговый гид: как жарить щуку, чтобы получилось по-настоящему вкусно?

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"
0:51
Спорт

Актер 59-летний Киану Ривз подписал однодневное соглашение с канадским хоккейным клубом "Виндзор Спитфайрз" из Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Его контракт и атрибутика с автографами будет выставлена на благотворительный аукцион. Средства от выручки направят в Ассоциацию психического здоровья Канады.

Перед началом своей карьеры актер занимался хоккеем, был вратарей и даже проходил просмотр в "Виндзоре". Киану Ривз ушел из спорта из-за травмы. Свою первую роль актер сыграл в фильме 1986 года "Молодая кровь" о подростке, пытающемся попасть в НХЛ. Он играл хоккейного вратаря. Актеры Роб Лоу и Патрик Суэйзи тоже снимались в этой картине, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед» (1989—2020), «Матрица» (1999—2021) и «Джон Уик» (с 2014), а также в фильмах «На гребне волны» (1991), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Дракула» (1992), «Скорость» (1994), «Джонни-мнемоник» (1995), «Адвокат дьявола» (1997), «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Короли улиц» (2008) и «47 ронинов» (2013). Ривз работал с такими известными кинорежиссёрами, как Стивен Фрирз («Опасные связи», 1988), Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», 1991), Фрэнсис Форд Коппола («Дракула», 1992) и Бернардо Бертолуччи («Маленький Будда», 1993). В 2013 году сам дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм о боевых искусствах «Мастер тай-цзи».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Последние материалы
Как силиконы в косметике влияют на состояние кожи
Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"
Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы
Как "Алиса" от "Яндекса" научилась подбирать интонации: синтез эмоций в действии
Колумбийцы возмущены матчем между их сборной по баскетболу и пермской «Пармой»
Пошаговый гид: как жарить щуку, чтобы получилось по-настоящему вкусно?
В Великобритании повысят цены на газ и электричество на 10%
Названы осенние направления, которые туристы часто упускают из виду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.