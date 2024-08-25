Чалов признан лучшим игроком 1-го тура против "Пансерраикоса"

Болельщики ПАОКа назвали Федора Чалова лучшим игроком первого тура

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Болельщики греческого клуба ПАОКа решили, что футболист из России Федор Чалов является лучшим игроком в матче первого тура против "Пансерраикоса".

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

17 августа он вышел в стартовом составе, отыграл 71 минуту, не забил, но создал проблемы для защиты гостей, попал в перекладину и помог команде заработать пенальти, благодаря которому она одержала победу со счетом 3:2, пишет РБК Спорт.

За Федора проголосовали почти 50 процентов болельщиков. В рейтинге Чалов даже опередил автора дубля Штефана Шваба.

Уточнения

«Пансерраикос» (греч Πανσερραϊκός) — профессиональный греческий футбольный клуб из города Серре, Центральная Македония. Образован в 1964 году в результате слияния клубов «Ираклис» и «Аполлон». Основные клубные цвета — красный и белый. Домашние игры проводит на центральном городском стадионе. С 1992 года с переменным успехом выступал во втором дивизионе, иногда вылетая в третий. В 2008 и 2010 года году клуб пробивался в высшую лигу греческого чемпионата, но задерживался в ней лишь на один сезон. В 2009 году на Олимпийском стадионе в Афинах победил «Панатинаикос» и впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Греции, где проиграл «АЕК».

Фёдор Никола́евич Ча́лов (род. 10 апреля 1998, Москва) — российский футболист, нападающий греческого клуба ПАОК и сборной России. Мастер спорта России.