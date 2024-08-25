ФК "Лион" срочно продает почти любого своего игрока

"Лион" начал активно продавать своих футболистов

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французский футбольный клуб "Олимпик Лион" готов в срочном порядке продать почти любого игрока команды.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что клуб потратил на усиление €134 миллиона. Однако выручка от продажи игроков составила только €24 миллиона. Клубу нужно быстро заработать в три раза больше, чтобы не нарушить финансовый fair play.

Команде из-за этого даже продала 18-летнего футболиста Мамаду Сарра "Страсбуру", но Райан Шерки, футболист с самой высокой рыночной стоимостью €25 миллионов в клубе отказался уходить в ФК "Фулхэм", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Мати́с Райа́н Шерки́ (фр. Mathis Rayan Cherki; 17 августа 2003) — французский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Олимпик Лион».

Мамаду́ Сарр (фр. Mamadou Sarr; родился 29 августа 2005, Мартиг, Франция) — французский футболист, центральный защитник клуба «Страсбур».

«Олимпи́к Лио́н» (фр. Olympique lyonnais, французское произношение: ​[ɔlɛ̃pik ljɔnɛ]), или просто «Лио́н» (французское произношение: ​[ljɔ̃]) — французский футбольный клуб из города Лион, основанный в 1950 году. Клуб, расположенный в городском районе Жерлан, возглавляет с июня 1987 года президент Жан-Мишель Ола. С 1989 года постоянно выступает во французской Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции. Свои домашние игры «Олимпик Лион» проводит на стадионе «Парк Олимпик Лионне», а тренируется команда в центре «Тола Волож» в Лионе. Один из наиболее титулованных клубов страны, является семикратным чемпионом Франции, обладателем пяти Кубков страны, одного Кубка французской лиги и восьми Суперкубков страны, что делает его одним из самых успешных клубов во Франции.