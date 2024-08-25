Винер думает, что сборную РФ не допустят на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

Винер считает, что россиян не допустят на Олимпиаду-2028

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российских спортсменов скорее всего не допустят на Олимпийские игры, которые в 2028 году должны пройти в Лос-Анджелесе. Таким мнением поделилась тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

"Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке", — цитирует Винер РБК Спорт.

Тренер при этом уверена, что от того, что на московской Олимпиаде не выступили несколько стран, "мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам".

Таким образом она вероятно намекнула на боксершу из Алжира Иман Хелиф.

Ирина Винер выступила на форуме "Территории смыслов".

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Ви́нер (c 1992 по 2022 г. — Ви́нер-Усма́нова; род. 30 июля 1948, Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (c 2008 года), в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.

Лос-А́нджелес (англ. Los Angeles, американское произношение: [lɔːs ˈænd͡ʒələs] ; исп. Los Ángeles, МФА (исп.): [los ˈaŋxeles]; устар. Лос-Анжелос, Лос-Анжелес, Лос-Анхелес, неофициально известен как L.A., La La Land и City of Angels — Город Ангелов) — город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек). Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек. Жителей Лос-Анджелеса называют «Angelenos» (произносится [анджели́нос]).