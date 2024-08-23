РФБ отреагировала на возмущение колумбийцев матчем с "Пармой"

РФБ ответила на заявление после приезда в Пермь самозваной сборной Колумбии

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Российская Федерация баскетбола отреагировала на то, что Колумбия возмущена приездом в Россию самозванной сборной этой страны.

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Ранее пермский БК "Парма" выиграл с разгромным счетом сборную Колумбии с разницей в 102 очка. Матч прошел в рамках Кубка дружбы. Черед некоторое время в соцсетях колумбийской федерации появилось заявление, что они приглашений на турнир не получали.

"Матч с участием сборной Колумбии был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями", — приводит слова из сообщения в федерации РБК Спорт.

В федерации отметили, что сомнений в легитимности участия колумбийской команды нет.

Уточнения

Российская федерация баскетбола (РФБ) — организация, занимающаяся проведением на территории России соревнований по баскетболу. Представляет интересы российского баскетбола в Международной федерации баскетбола. Объединяет спортивные организации более 70 субъектов Российской Федерации. Создана на учредительной конференции 27 октября 1991 года, а в марте 1992 года получила признание ФИБА в качестве преемницы Федерации баскетбола СССР.

«Парма» — российский профессиональный мужской баскетбольный клуб из Перми. Выступает в Единой лиге ВТБ. Двукратный обладатель Кубка России (2016, 2019). Команда создана бывшими игроками «Урал-Грейта», который прекратил существование в 2009 году.

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.