Нашумевший матч пермской "Пармы" вызвал возмущение Колумбии

Колумбийцы возмущены матчем между их сборной по баскетболу и пермской «Пармой»

Колумбия находится в негодовании из-за матча между их национальной сборной по баскетболу и пермским клубом "Парма". Победителями стали россияне. Они выиграли колумбийцев со счетом 155:53.

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В Федерации Колумбии по баскетболу заявили, что не получали приглашений для участия в Кубке дружбы, не давали никому разрешения представлять страну на турнире в РФ. Теперь организация собирается обратиться к юристам, чтобы наказать за неавторизованное использование образа сборной и логотипа.

Кубок дружбы, в котором принимает участие и сборная России, закончится 26 августа, сообщает РБК Спорт.

Если это были не колумбийцы в матче с россиянами, то кто эти ребята, остается вопросом.

Уточнения

«Парма» — российский профессиональный мужской баскетбольный клуб из Перми. Выступает в Единой лиге ВТБ. Двукратный обладатель Кубка России (2016, 2019). Команда создана бывшими игроками «Урал-Грейта», который прекратил существование в 2009 году.

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.

Российская федерация баскетбола (РФБ) — организация, занимающаяся проведением на территории России соревнований по баскетболу. Представляет интересы российского баскетбола в Международной федерации баскетбола. Объединяет спортивные организации более 70 субъектов Российской Федерации. Создана на учредительной конференции 27 октября 1991 года, а в марте 1992 года получила признание ФИБА в качестве преемницы Федерации баскетбола СССР.