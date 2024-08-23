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Наши истоки. Традиционные игры "Атмановские кулачки — 2024" возрождают "стенку на стенку", килу и борьбу "за вороток"

В Тамбовской области пройдёт уникальный фестиваль этноспорта
1:30
Спорт

24 августа в Тамбовской области в небольшом селе под названием Атманов Угол проводится фестиваль этноспорта "Атмановские кулачки — 2024".

В Тамбовской области пройдёт уникальный фестиваль этноспорта
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Это ставшее уже традиционным действо проводится с целью популяризации нематериального достояния народов России. Цель фестиваля — возрождение этнокультурных традиций народов Российской Федерации. Разумеется, на этом мероприятии будут установлены культурные и творческие связи, будет стимулироваться деятельность различных фольклорных коллективов традиционного массового спорта и этноспорта.

Ну и конечно, здесь выявят лучших участников и команды, которые сразятся в различных дисциплинах.

А дисциплины здесь представлены очень интересные. Тут и знаменитая русская кулачная забава "стенка на стенку", и турнир по командной игре кила, и выявление лучшего в борьбе "за-вороток". Постреляют здесь и из традиционного лука, сыграют в лапту и рюхи, сразятся в русской игре "иду на вы". И ещё многое-многое другое, включая ярмарки, соревнования плясунов, частушечников и кулинаров, покажет россиянам и зарубежным гостям гостеприимная тамбовская земля.

Корреспондент Pravda.Ru побывает на этом фестивале и, конечно, расскажет о самых интересных состязаниях и видах этноспорта. А значит, ждите увлекательных репортажей.

Уточнения

Атманов Угол — село в Сосновском районе Тамбовской области России. Административный центр Троицковихляйского сельсовета. Атманов Угол расположен в пределах Окско-Донской равнины, по обоим берегам Пишляйка. Основано в 1648 году переселенцами из шацких сёл Агломазово и Берёзово во главе с Саввой Атмановым. В 1733 году тщанием прихожан построена деревянная Успенская церковь. С августа 1863 года действует Атманоугловская школа. МБОУ Сосновская СОШ № 1, филиал в селе Атаманов Угол. Православный храм. Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Атмановские кулачки 2018. Кулачный бой стенка-на-стенку
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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