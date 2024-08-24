Александра Трусова вернулась к тренировкам

"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение

Евгений Плющенко опубликовал в социальных сетях видео, где Александра Трусова выполняет сложный элемент — каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сообщает Inoprosport.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Этот трюк до сих пор не был продемонстрирован ни одной взрослой фигуристкой, а 20-летняя Трусова смогла его успешно совершить всего через два дня после свадьбы.

На платформе Reddit зарубежные поклонники фигурного катания выразили свое восхищение достижением Трусовой, считая, что это является ясным сигналом о её намерении вернуться на соревнования после продолжительного перерыва в полтора года.

17 августа состоялась свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова. Молодожёны уже вернулись к тренировкам. Как передает "Р-Спорт", в планах Трусовой выполнить два четверных лутца на контрольных прокатах в сентябре в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Прыжки — это обязательные элементы программы фигурного катания для всех дисциплин, кроме спортивных танцев на льду. Как пишет Елена Чайковская в своей книге, без них «фигурное катание теряет свою остроту». Прыжки разделяются на две группы: рёберные, когда фигурист отталкивается от ребра опорного конька, и зубцовые, когда отталкиваются зубцом (носком) свободной ноги. Прыжки под названием сальхов, риттбергер и аксель — рёберные, а тулуп, флип и лутц — зубцовые (носковые) прыжки. Самым сложным из всех прыжков является аксель.

Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека. При определённом уровне знаний или подготовки трюк может быть выполнен успешно. Успешное выполнение того или иного трюка является показателем профессионализма исполнителя.