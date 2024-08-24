Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полноценный низкокалорийный ужин: идеи для приготовления
Как образ жизни молодых людей влияет на толщину и жёсткость артерий
Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
В Санкт-Петербурге пройдёт кубок NWPA по армрестлингу
США и Китай инвестируют в восстановление железных дорог в Африке
Как приучить котёнка к лотку за 3 дня: простая инструкция
Что есть и как двигаться при магнитной буре
Малайзия готовится к тендеру на вторую 5G сеть
Лёгкий способ получить рассыпчатый рис: проверенный рецепт

Александра Трусова вернулась к тренировкам

"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение
Спорт

Евгений Плющенко опубликовал в социальных сетях видео, где Александра Трусова выполняет сложный элемент — каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сообщает Inoprosport.

"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Этот трюк до сих пор не был продемонстрирован ни одной взрослой фигуристкой, а 20-летняя Трусова смогла его успешно совершить всего через два дня после свадьбы.

На платформе Reddit зарубежные поклонники фигурного катания выразили свое восхищение достижением Трусовой, считая, что это является ясным сигналом о её намерении вернуться на соревнования после продолжительного перерыва в полтора года.

17 августа состоялась свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова. Молодожёны уже вернулись к тренировкам. Как передает "Р-Спорт", в планах Трусовой выполнить два четверных лутца на контрольных прокатах в сентябре в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Прыжки — это обязательные элементы программы фигурного катания для всех дисциплин, кроме спортивных танцев на льду. Как пишет Елена Чайковская в своей книге, без них «фигурное катание теряет свою остроту». Прыжки разделяются на две группы: рёберные, когда фигурист отталкивается от ребра опорного конька, и зубцовые, когда отталкиваются зубцом (носком) свободной ноги. Прыжки под названием сальхов, риттбергер и аксель — рёберные, а тулуп, флип и лутц — зубцовые (носковые) прыжки. Самым сложным из всех прыжков является аксель.

Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека. При определённом уровне знаний или подготовки трюк может быть выполнен успешно. Успешное выполнение того или иного трюка является показателем профессионализма исполнителя.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Последние материалы
Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение
В Санкт-Петербурге пройдёт кубок NWPA по армрестлингу
США и Китай инвестируют в восстановление железных дорог в Африке
Как приучить котёнка к лотку за 3 дня: простая инструкция
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России
Что есть и как двигаться при магнитной буре
Малайзия готовится к тендеру на вторую 5G сеть
Лёгкий способ получить рассыпчатый рис: проверенный рецепт
Роналду обошел Месси по подписчикам в YouTube более чем в три раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.