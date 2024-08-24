YouTube-канал Роналду в лидерах

Роналду обошел Месси по подписчикам в YouTube более чем в три раза

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

За один день официальный канал португальского футболиста Криштиану Роналду на YouTube набрал уже более 6 миллионов подписчиков, что в три раза превышает количество подписчиков на официальном канале чемпиона мира аргентинца Лионеля Месси, сообщает РИА Новости Спорт.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Роналду объявил о запуске своего канала в YouTube еще в среду, сообщение появилось в 16:18 по московскому времени. За первый с половиной час на него подписались более миллиона человек.

На данный момент у YouTube-канала Роналду уже 6,54 миллиона подписчиков, в то время как у Месси их только 2,21 миллиона. Официальный канал Месси начал функционировать с 2006 года.

В Instagram* на Роналду подписано 636 млн пользователей соцсети.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

YouTube (МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б, ютью́б) — американский видеохостинг, основаннный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. На 2020 год у него более 2,5 млрд ежемесячных пользователей, которые ежедневно просматривают более 1 млрд часов видео. На 2021 год на сервисе насчитывалось, в общей сложности, около 14 млрд видеороликов.

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.