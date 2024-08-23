"Спартак" проведет матч с участием звезд красно-белых

Звезды "Спартака" соберутся в одном матче

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По случаю юбилея "Лукойл Арены" 11 сентября московский футбольный клуб "Спартак" проведет матч с участием звездных футболистов красно-белых.

Стадиону исполняется 10 лет. В матче встретятся бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев, нынешний тренер Деян Станкович и бывшие игроки клуба Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и другие, пишет "СЭ".

Кстати, "Лукойл Арена" открылась в столице 5 сентября 2014 года.

Матч "Спартака" пройдет 11 сентября в 20.00 по московскому времени.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».

«Лукойл Арена» (до 18 марта 2021 года: «Откры́тие Аре́на»; до 1 января 2024 года: «Откры́тие Банк Аре́на») — футбольный стадион в Москве, расположен в районе Покровское-Стрешнево, Северо-Западного административного округа. Домашняя арена клуба «Спартак» (Москва). Построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, во время этих турниров согласно требованиям ФИФА и УЕФА по именованию стадионов носил название «Спарта́к». Вмещает 45 496 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников» и четвёртым по этому показателю в России.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».