Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти пересоленный суп
Астролог Ермолина: дата 24.08.24 несёт молодожёнам благополучие
Археологи раскрыли скрытые связи между индейскими и европейскими собаками
Чем можно нарисовать стрелки на глазах
Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог
"Совет женщин столицы" учредили в Москве
На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А

"Спартак" проведет матч с участием звезд красно-белых

Звезды "Спартака" соберутся в одном матче
0:45
Спорт

По случаю юбилея "Лукойл Арены" 11 сентября московский футбольный клуб "Спартак" проведет матч с участием звездных футболистов красно-белых.

Стадиону исполняется 10 лет. В матче встретятся бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев, нынешний тренер Деян Станкович и бывшие игроки клуба Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и другие, пишет "СЭ".

Кстати, "Лукойл Арена" открылась в столице 5 сентября 2014 года.

Матч "Спартака" пройдет 11 сентября в 20.00 по московскому времени.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».

«Лукойл Арена» (до 18 марта 2021 года: «Откры́тие Аре́на»; до 1 января 2024 года: «Откры́тие Банк Аре́на») — футбольный стадион в Москве, расположен в районе Покровское-Стрешнево, Северо-Западного административного округа. Домашняя арена клуба «Спартак» (Москва). Построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, во время этих турниров согласно требованиям ФИФА и УЕФА по именованию стадионов носил название «Спарта́к». Вмещает 45 496 зрителей, является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников» и четвёртым по этому показателю в России.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
Последние материалы
Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
Звезды "Спартака" соберутся в одном матче
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего
Вирус папилломы человека повышает риск рака шейки матки — онколог
"Совет женщин столицы" учредили в Москве
Эксперт: для террористов пора подумать о возврату смертной казни
На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
Арбузная диета опасна для диабетиков и не позволяет усваиваться витамину А
Автоэксперт объясняет, как выбирать китайские автомобили на вторичном рынке
Серийного убийцу Миргорода признали виновным в пяти дополнительных эпизодах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.