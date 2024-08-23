Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания

Трусова: в ЗАГСе у нас тряслись руки от волнения

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Фигуристка из РФ Александра Трусова рассказала, как она и ее жених фигурист Макар Игнатов переживали во время свадебной церемонии.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Пара стала мужем и женой 17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе.

"В ЗАГСе мы с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло, и я полностью окунулась в атмосферу волшебства", — цитирует 20-летнюю фигуристку Posta.

Напомним, что 24-летний Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца Александре в этом году. Об этом стало известно в июне. Фигурист выложил в соцсети фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

Мака́р Дени́сович Игна́тов (род. 21 июня 2000, Санкт-Петербург) — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019). Первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.