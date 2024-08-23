Путилин считает, что Игры дружбы могут провести в 2026-м году

Путилин: Игры дружбы могут пройти в 2025-2026 году

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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин сообщил, когда скорее всего пройдут соревнования в России. Он ожидает согласования новых дат Игр в ближайшее время.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

Решение о переносе состязаний должны утвердить власти страны.

"Готовы проводить в любое время, были готовы проводить и в 2024 году. В 2025 или 2026 году — для нас главное — не просто провести международные соревнования с большим количеством государств", — цитирует Путилина ТАСС.

Он добавил, что оргкомитет собрался увеличить уровень атлетов, участвующих в Играх дружбы.

Напомним, что 30 июля этого года стало известно о предложении Международной ассоциации дружбы перенести соревнования на следующий год.

Уточнения

Всемирные игры дружбы — предстоящие спортивные соревнования, которые планировали провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве, однако перенесли на 2025 год. Соревнования состоятся в 33 летних видах спорта (олимпийских и неолимпийских). Дополнительно в 2 видах спорта пройдут выставочные турниры.