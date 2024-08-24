Как накачать плечи на турнике?

Тренер рассказал, можно ли накачать спину на турнике

Фитнес-тренер Иван Королев рассказал, какие упражнения на турнике нужно делать, чтобы полноценно проработать верхнюю часть спины, плечи и руки.

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Для этого отлично подойдут подтягивания в разной технике. Однако не всем они под силу.

"Если вы пока не готовы к такому уровню сложности, попробуйте подтягиваться с помощью закреплённой на турнике резины", — рассказал он.

Также можно начать с горизонтальных подтягиваний на перекладине.

"Даже если у вас нет цели прогрессировать в этом упражнении дальше, спина в любом случае скажет вам спасибо за такую разминку", — цитирует тренера "СЭ".

По его словам, обязательно нужно дополнить тренировку жимовыми движениями, чтобы избежать мышечного дисбаланса и получить красивую и здоровую осанку.

Например, отжиманиями обратными или классическими, от брусьев или от низкой перекладины или скамейки, отжимания с колен или жимы стоя с помощью фитнес-резинки.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.