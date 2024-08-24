Кому нельзя приседать? Рассказал тренер

Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Делать приседания доступно всем. Их можно выполнять в любом месте и для этого не обязательно иметь инвентарь. Однако делать присед можно не каждому человеку. Тренер Владимир Пархоменко рассказал, кому стоит избежать этого упражнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

"Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они больше подвержены травмам", — цитирует эксперта "СЭ".

Также это упражнение не нужно делать тем, у кого есть варикоз, проблемы с тазобедренными суставами, геморрой, артрит и артроз. Тренер порекомендовал проконсультироваться с врачом или квалифицированным персональным тренером прежде чем начать делать присед.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.