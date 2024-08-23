Как улучшить фертильность с помощью физических упражнений?

Эксперт рассказала, что повысить фертильность можно с помощью спорта

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы улучшить фертильность мужчин и женщин, важно делать физические нагрузки. Зачем для этого тренироваться и какие упражнения могут помочь, рассказал врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Нагрузки напрямую влияют на женскую фертильность и построение цикла, так как от них вырабатываются гормоны: прогестерон и эстроген. Благодаря спорту вероятность рождения ребенка у пациенток, проходящих ЭКО, увеличивается.

Тренироваться для повышения фертильности стоит и мужчинам. Физические нагрузки положительно влияют на качество спермы и увеличивают активность сперматозоидов, пишет "СЭ". Парням подойдут: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. Могут быть полезны и неинтенсивные силовые упражнения, которые повышают уровень тестостерона.

Женщинам лучше выбрать йогу, медитации и плавание, лучше в прохладной воде.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».