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Спортсмены Краснодарского края выступят в составе сборной России на Паралимпиаде в Париже

Паралимпийцы Краснодарского края поборются за победу в Париже
1:47
Спорт

В состав сборной России вошли представители из Краснодарского края. Об этом передает Anapa.Media.

Паралимпийцы Краснодарского края поборются за победу в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

За победу будут бороться легкоатлет Иван Ревенко и пловчихи Наталья Павлюкова и Анастасия Шевченко.

Анастасия Шевченко из Анапы. Как сообщает портал Анапа.Медиа, в 2023 году на открытом Кубке Белоруссии по плаванию она завоевала золотые медали в эстафете 4 на100 метров в комплексном плавании и вольном стиле. Также она выиграла серебряные медали на дистанции 100 и 50 метров вольным стилем и бронзовую медаль в стометровке на спине. Анастасия является участницей Паралимпиады в Токио.

Наталья Павлюкова в Португалии взяла бронзу на дистанции 100 м брассом. Этот турнир был частью отбора для квалификации на Паралимпиаду в Париже 2024 года. Всего в Португалии сборная России завоевала 66 медалей, в том числе 22 золотых, 19 серебряных и 25 бронзовых.

Иван Ревенко, перспективный спортсмен-колясочник в метании копья. Ранее выступал от команды Алтайского края. Однако вместе с супругой переехал в Краснодарский край, представляет на соревнованиях этот регион. На Паралимпиаде выступит в составе сборной России. В 2021 году в польском городе Быдгощ на чемпионате Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета Иван завоевал бронзовую медаль. В том же году в Тунисе на международных соревнованиях взял "серебро".

 

 

 

 

Уточнения

Плавание вольным стилем — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любым способом. При этом на всей дистанции, за исключением отрезка не более 15 м после старта или разворота, «любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды».

Брасс (фр. brasse от фр. brasser — месить, перемешивать) — стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Этим он и отличается от стиля баттерфляй с симметричными движениями в вертикальной плоскости, и кроля с попеременными движениями рук и ног. Если смотреть по наивысшим достижениям в разных стилях плавания, брасс — самый медленный из них.

Комплексное плавание — плавательная дисциплина, в ходе которой спортсмены поочерёдно плывут четырьмя разными стилями. Порядок стилей в комплексном плавании: Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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