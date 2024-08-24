Фитнес-тренер рекомендует: это упражнение прокачает твой пресс

Эффективное упражнение для красивого пресса

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Фитнес-инструктор Роман Филиппенко поделился с "Чемпионатом" рекомендацией по укреплению мышц пресса с помощью упражнения "ножницы".

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Он пояснил, что данное упражнение эффективно развивает как прямые, так и косые мышцы живота, а также активирует мышцы бёдер, ягодиц и нижнюю часть пресса.

Однако тренер предупредил, что "ножницы" противопоказаны при ряде состояний: беременность, диастаз, восстановление после родов или операций, травмы спины и межпозвоночные грыжи.

Существует два способа выполнения упражнения. Вначале нужно лечь на пол, прижать спину к поверхности, вытянуть руки вдоль корпуса и напрячь пресс. Подняв ноги на высоту 20-25 сантиметров, можно либо попеременно поднимать их вверх и вниз, не касаясь пола, либо выполнять перекрёстные движения, удерживая ноги параллельно полу.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.