Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Microsoft представила белую версию Xbox Series X без дисковода за $450
Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лазерная эпиляция лица: особенности процедуры
Скидки или разорение: как турагентства теряют прибыль
Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения

Фитнес-тренер рекомендует: это упражнение прокачает твой пресс

Эффективное упражнение для красивого пресса
0:57
Спорт

Фитнес-инструктор Роман Филиппенко поделился с "Чемпионатом" рекомендацией по укреплению мышц пресса с помощью упражнения "ножницы".

Эффективное упражнение для красивого пресса
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Он пояснил, что данное упражнение эффективно развивает как прямые, так и косые мышцы живота, а также активирует мышцы бёдер, ягодиц и нижнюю часть пресса.

Однако тренер предупредил, что "ножницы" противопоказаны при ряде состояний: беременность, диастаз, восстановление после родов или операций, травмы спины и межпозвоночные грыжи.

Существует два способа выполнения упражнения. Вначале нужно лечь на пол, прижать спину к поверхности, вытянуть руки вдоль корпуса и напрячь пресс. Подняв ноги на высоту 20-25 сантиметров, можно либо попеременно поднимать их вверх и вниз, не касаясь пола, либо выполнять перекрёстные движения, удерживая ноги параллельно полу.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов
Стилисты рассказали, почему лучше использовать собственный шампунь в отпуске
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.