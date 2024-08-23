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Формула успеха: какие группы мышц нужно тренировать вместе

Какие группы мышц лучше тренировать вместе?
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Спорт

Для достижения максимального эффекта от силовых тренировок важно грамотно планировать работу над различными группами мышц. Проработка групп мышц на одной тренировке может существенно влиять на прогресс, восстановление и предотвращение травм.

Какие группы мышц лучше тренировать вместе?
Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

Принцип "антагонисты"

Это сочетание противоположных мышц, которые работают в разных направлениях.

1. Грудные мышцы и спина.
2. Бицепс и трицепс.
3. Квадрицепс и бицепс бедра.

Такое распределение позволяет мышцам одной группы отдыхать, пока работают их антагонисты. Это обеспечивает более эффективное восстановление и увеличение общего объёма нагрузки.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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