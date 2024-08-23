Формула успеха: какие группы мышц нужно тренировать вместе

Какие группы мышц лучше тренировать вместе?

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для достижения максимального эффекта от силовых тренировок важно грамотно планировать работу над различными группами мышц. Проработка групп мышц на одной тренировке может существенно влиять на прогресс, восстановление и предотвращение травм.

Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

Принцип "антагонисты"

Это сочетание противоположных мышц, которые работают в разных направлениях.

1. Грудные мышцы и спина.

2. Бицепс и трицепс.

3. Квадрицепс и бицепс бедра.

Такое распределение позволяет мышцам одной группы отдыхать, пока работают их антагонисты. Это обеспечивает более эффективное восстановление и увеличение общего объёма нагрузки.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань — упруга и эластична; состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.