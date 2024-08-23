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Виктория Ищиулова из Орска примет участие в XVII Паралимпийских летних играх

19-летняя Виктория Ищиулова из Оренбургской области прилетела в Париж для участия в Паралимпиаде
1:04
Спорт

Спортсменка международного класса Виктория Ищиулова прибыла в Париж, чтобы принять участие в Паралимпиаде, сообщает "Урал56".

19-летняя Виктория Ищиулова из Оренбургской области прилетела в Париж для участия в Паралимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Девушка будет соревноваться на дистанциях 100 м брассом и 100 м на спине, 200 м комплексным плаванием и 50 м вольным стилем. Спортсменка готовится к соревнованиям под руководством заслуженного тренера России Ирины Симаковой.

Всего в состав российской команды вошли 90 спортсменов, получивших аккредитацию. Будет разыграно 549 комплектов медалей по 22 видам спорта.

Ранее Виктория Ищиулова одержала победу на Международных соревнованиях по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли во Франции. Соревнования состоялись в Лимонже с 6 по 9 июня и были подготовкой к Паралимпийским играм. В них приняли участие почти 200 спортсменов из 37 стран мира.

Уточнения

Брасс (фр. brasse от фр. brasser — месить, перемешивать) — стиль спортивного плавания на груди, при котором руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Этим он и отличается от стиля баттерфляй с симметричными движениями в вертикальной плоскости, и кроля с попеременными движениями рук и ног. Если смотреть по наивысшим достижениям в разных стилях плавания, брасс — самый медленный из них.

Плавание вольным стилем — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любым способом. При этом на всей дистанции, за исключением отрезка не более 15 м после старта или разворота, «любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды».

Комплексное плавание — плавательная дисциплина, в ходе которой спортсмены поочерёдно плывут четырьмя разными стилями. Порядок стилей в комплексном плавании: Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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