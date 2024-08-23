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Всего 1 простое упражнение от носогубных складок: скоро вы себя не узнаете

Как убрать носогубные складки одним упражнением
0:59
Спорт

С носогубными складками обычно тяжело бороться. Для этого нужна постоянная работа и уход за лицом. Предлагаем одно упражнение, которое эффективно подтянет ваши щеки и уберет носогубные складки.

Как убрать носогубные складки одним упражнением
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Как делать упражнение для подтяжки щек и носогубных складок

Упражнение от носогубных складок делайте сидя. Сядьте на стул с прямой спиной. Надуйте щеки и положите на них ладони. Теперь начинайте давить ладонями на щеки, при этом оказывайте ими сопротивление. Зафиксируйте положение примерно на 10-15 секунд. Выдуйте воздух и повторите упражнение еще 5 раз.

Так как при выполнении упражнения вам нужно еще сжимать губы, то из-за этого напрягается круговая мышца рта. Чтобы этого не происходило, при выдувании воздуха произносите звук "тпрууу", как когда останавливают лошадь. Тогда мышцы будут расслабляться.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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