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Саратовские спортсмены готовы бороться за медали на Паралимпиаде в Париже

Саратовские паралимпийцы отправляются во Францию за новыми победами
1:10
Спорт

На Паралимпийских играх в Париже три спортсмена из Саратовской области будут бороться за медали в трёх различных видах спорта.

Саратовские паралимпийцы отправляются во Францию за новыми победами
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Для Маляк Алиевой предстоящая Паралимпиада станет второй в её карьере — на прошлых Играх в Токио по настольному теннису она завоевала серебряную и бронзовую медали.

В интервью «Матч ТВ» перед отъездом она поделилась своими чувствами и ожиданиями:

"У меня большое желание играть и проверить себя после долгого перерыва. Есть и волнение, и большое желание. Ответственность после прошлых Игр есть, но стараюсь об этом не думать, потому что от этого появляется дополнительное волнение.

Хочу выложиться, поиграть в свое удовольствие. Главное – не переволноваться. Не думать о том, как ты сыграешь".

В соревнованиях по плаванию примет участие Денис Тарасов из Энгельса. Он является двукратным чемпионом и четырехкратным серебряным и бронзовым призером Паралимпийских игр.

А в легкоатлетическом турнире будет бороться за медаль Маргарита Гончарова, родившаяся и выросшая в Вольске. У неё уже есть опыт участия в трёх Паралимпиадах, где она выиграла восемь медалей. 

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности; продвижение по «служебной лестнице».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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