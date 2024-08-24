Валиева рассказала о сбывшейся детской мечте: "Это было очень мило"

Валиева призналась, что съёмки "Спокойной ночи, малыши!" подняли ей настроение

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась своими впечатлениями от участия в съёмках программы "Спокойной ночи, малыши!".

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Валиева рассказала, что в детстве часто смотрела эту передачу и, как многие дети, мечтала стать её участником, и она очень счастлива, что её мечта сбылась сейчас.

"В детстве я очень часто смотрела программу "Спокойной ночи, малыши!" и, естественно, как каждый ребёнок, мечтала стать её участницей. Мечта осуществилась! Это было очень мило. Я зарядилась супердетской энергией, это подняло мне настроение", — сказала Валиева, которую цитирует ТАСС.

С 29 января 2024 года Камила Валиева отстранена от участия в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев лишил её всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото командного первенства на Олимпийских играх 2022 года. Однако сборная России сохранила бронзовые медали этих соревнований.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021.

«Споко́йной но́чи малыши́ » — советская и российская вечерняя телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа выходит с 1 сентября 1964 года. Является одной из старейших телепередач из ныне выходящих в эфир на российском телевидении. Герои телепередачи Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша стали узнаваемыми персонажами современной России.