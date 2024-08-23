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Журова объяснила, почему в деле Валиевой проявили себя двойные стандарты

Депутат Журова: по Камиле Валиевой прошёлся политический каток
1:36
Спорт

Ситуация вокруг фигуристки Камилы Валиевой вызвала значительный резонанс и обвинения в адрес международных спортивных организаций. Депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что в отношении российской фигуристки были применены двойные стандарты.

Депутат Журова: по Камиле Валиевой прошёлся политический каток
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По её словам, ранее другие российские спортсмены, у которых также обнаруживали минимальные следы запрещённых веществ, смогли оправдаться, предоставив необходимые доказательства. В случае с Камилой Валиевой, считает Журова, имел место политический контекст.

"По отношению к Камиле Валиевой сыграли двойные стандарты. По отношению к нашим другим спортсменам, которые были оправданы за микродозу, всё было нормально, они привели аргументы. Просто по Камиле прошёлся политический каток, 100%", — сказала Журова в разговоре с РИА Новости.

Журова подчеркнула, что спортсмены, которые действительно не виноваты, зачастую не могут сразу объяснить, как микродоза запрещённого вещества попала в их организм. В то время как те, кто ожидает проверок, имеют готовые версии для объяснений.

Дисквалификация Валиевой на четыре года была утверждена Спортивным арбитражным судом (CAS), и вместе с этим решение лишить её всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Однако сборная России сохранила бронзовые медали этих соревнований.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021.

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — это употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийский принцип честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия, оказывает побочный эффект на организм. Для выявления его применяются специальные методы обнаружения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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