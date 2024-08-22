Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках

Главные причины неэффективности домашних тренировок

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Фитнес-тренер Алёна Грибанова выделила пять ключевых факторов, мешающих домашним тренировкам приносить результаты.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

Её комментарии опубликовал журнал Men Today.

Первой из ошибок Грибанова упомянула неверно составленную программу тренировок, которая не учитывает индивидуальные потребности занимающегося.

Далее она отметила недостаточную нагрузку: мышцы быстро адаптируются, переставая работать эффективно.

Третьей проблемой названо несбалансированное питание.

Также Грибанова указала на неверный выбор инвентаря. По её мнению, без утяжелителей со временем будет сложно достичь прогресса.

Завершая список, тренер подчеркнула важность чёткого графика тренировок, ведь без него сложно сформировать устойчивую привычку и сделать фитнес частью ежедневной рутины.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.