Пять упражнений, чтобы накачать ноги

Накачать ноги поможет упражнение "румынская тяга"

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Фитнес-тренер Александр Карпов считает, что мышцы ног влияют и на внешний вид, и на уровень физической подготовки человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

"Тренируя их, можно увеличить силу всего тела. Сильные ноги — это начальная точка во многих движениях различных видов спорта. Тренировка ног — залог мужского здоровья", — цитирует его "СЭ".

Чтобы накачать ноги подойдут пять упражнений: приседания со штангой, ягодичный мост, румынская тяга, подъемы на высокую ступень и разгибание голени.

Последнее, по словам Карпова, единственное изолированное упражнение для проработки квадрицепсов.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.