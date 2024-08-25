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Пять упражнений, чтобы накачать ноги

Накачать ноги поможет упражнение "румынская тяга"
0:41
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов считает, что мышцы ног влияют и на внешний вид, и на уровень физической подготовки человека.

Накачать ноги поможет упражнение "румынская тяга"
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

"Тренируя их, можно увеличить силу всего тела. Сильные ноги — это начальная точка во многих движениях различных видов спорта. Тренировка ног — залог мужского здоровья", — цитирует его "СЭ".

Чтобы накачать ноги подойдут пять упражнений: приседания со штангой, ягодичный мост, румынская тяга, подъемы на высокую ступень и разгибание голени.

Последнее, по словам Карпова, единственное изолированное упражнение для проработки квадрицепсов.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками. Используется как элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. Применяется также в бодибилдинге для укрепления мышц ног и поясницы в приседаниях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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