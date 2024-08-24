Как расслабить самые уязвимые зоны спины? Рассказала эксперт

Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач по китайской даосской медицине Анна Владимирова рассказала, как можно расслабить спину с помощью упражнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

По её словам, для этого отлично подойдет упражнение "прорастание" шеи и поясницы. Чтобы его выполнить, наклонитесь, расслабьте мышцы. Затем поднимитесь настолько медленно и расслабленно, насколько возможно. Считается, что так вы позволите Ци "прорасти" через позвоночник, поднимая его наверх. Позвоночник вернёт гибкость благодаря этому упражнению.

Упражнение "Кольца змеи" тоже поможет разгрузить позвоночник.

"Сделайте наклон вперед настолько, насколько это возможно на данный момент. Отметьте, до какой точки вы можете достать руками без особого напряжения. Опустите голову и постарайтесь расслабиться. Запомните это состояние. А теперь чуть согните ноги в коленях и начните медленно подниматься, останавливаясь на пару минут и расслабляясь на каждом из позвонков. Попробуйте представить их по одному", — цитирует врача "СЭ".

Дело в том, что связь между спиной и мозгом у многих людей не настолько хорошо простроена. Этот навык нужно тренировать. Поэтому в первые разы просто представляйте.

Уточнения

Традиционная китайская медицина (ТКМ, англ. Traditional Chinese Medicine, TCM) — система современных учений и практик, созданная в КНР в 1950-х годах на основе древних китайских трактатов. В медицинской науке и, в частности, в доказательной медицине, традиционная китайская медицина рассматривается как псевдонаучная и основанная на метафизических предпосылках.