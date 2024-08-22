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В здоровом теле — здоровый дух. В Санкт-Петербург съедутся лучшие силачи мира

В Санкт-Петербурге Михаил Кокляев сразится с Павлом Артемьевым
1:10
Спорт

Мы уже сообщали, что 7 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль силовых видов спорта.

В Санкт-Петербурге Михаил Кокляев сразится с Павлом Артемьевым
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Спортивное мероприятие North-West Power Alliance на одной площадке объединит всевозможных атлетов, блогеров и всех тех, кто ведёт и стремится вести здоровый образ жизни.

В программе фестиваля ожидаются интереснейшие состязания по силовому двоеборью, мас-рестлингу, пауэрлифтингу, армреслингу, а также различным дисциплинам силового экстрима. Кстати, один из хедлайнеров фестиваля — 8-кратный российский чемпион — знаменитый силач Михаил Кокляев. Он сразится с восходящей звездой силовых дисциплин, абсолютным чемпионом кубка мира по пауэрлифтингу Павлом Артемьевым.

Целый день на площадке силовых видов спорта будут проходить разные состязания, где не только профессионалы, но и также все желающие померятся силами в самых различных дисциплинах.

Корреспондент Pravda.Ru обязательно побывает на этих интереснейших соревнованиях. А значит, ждите захватывающих репортажей и видео.

Уточнения

Михаи́л Ви́кторович Кокля́ев (род. 17 декабря 1978, Челябинск) — российский спортсмен силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим). 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417,5 кг. Мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC. Занимается тяжёлой атлетикой с 13 лет. Норматив мастера спорта выполнил в 16 лет. Норматив мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике выполнил в 20 лет. В 1997—2004 годах входил в состав сначала молодёжной, а потом национальной сборной России по тяжёлой атлетике, был участником молодёжных чемпионатов мира (1997, 1998) и чемпионатов Европы (2002, 2004).

Mikhail Koklyaev – The Russian RUDIARIUS [motivation]
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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