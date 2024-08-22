Паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Николаев заявил, что не привык к нейтральному статусу

Паралимпиец Андрей Николаев: нас не так просто победить

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Андрей Николаев, паралимпийский чемпион по плаванию, заявил "Матч ТВ", что спортсменов сборной России "не так просто победить".

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил российских спортсменов до Паралимпиады в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.

"Я буду выступать на 400 метров вольным стилем. Это моя коронная дистанция. И 100 метров кролем", — рассказал Николаев "Матч ТВ".

Николаев успешно выступал на многих чемпионатах мира и России, завоёвывал призовые места. Паралимпиада в Токио — первая в спортивной карьере Николаева, здесь пловец выиграл серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем, а затем — "золото" на дистанции 400 м вольным стилем.

Выступает за команду Республики Башкортостан. В сборной России с 2018 года.

Напоминаем, посмотреть выступления российских паралимпийцев можно на канале "Матч ТВ". Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Уточнения

Плавание вольным стилем — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любым способом. При этом на всей дистанции, за исключением отрезка не более 15 м после старта или разворота, «любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды».

Кроль (англ. front crawl) — вид плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают гребки попеременно. Каждая рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, в свою очередь, тоже попеременно поднимаются и опускаются. Лицо пловца находится в воде, и лишь периодически во время гребка голова поворачивается, чтобы сделать вдох. Кроль считается наиболее быстрым способом плавания.