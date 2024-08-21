Хитрый способ убрать живот без диет — просто попробуй

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Самое эффективное упражнение для плоского живот
1:05
Спорт

Одним из самых эффективных упражнений для того, чтобы убрать живот, является планка. Это упражнение помогает не только укрепить мышцы живота, но и задействовать множество других мышц, таких как мышцы спины, плеч и ног, что способствует общему укреплению тела и сжиганию жира.

Самое эффективное упражнение для плоского живот
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Как выполнять планку

Примите положение, как для отжиманий: опора на локти и носки, тело должно быть ровным от головы до пят. Напрягите мышцы живота и ягодиц.

Держите тело в прямом положении, не допуская прогиба в пояснице или поднятия таза. Начните с удержания позиции 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время до нескольких минут.

Почему планка эффективна

Планка воздействует на глубокие мышцы живота, укрепляя поперечную мышцу, которая играет важную роль в поддержании ровной осанки и подтянутого живота. Более того, планка стимулирует метаболизм, что помогает сжигать жир не только в области живота, но и по всему телу.

Уточнения

Пла́нка (через нем. Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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