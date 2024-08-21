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Леклер рассказал, что думает о трансфере голкипера Сафонова в "ПСЖ"

Замглавного редактора L'Equipe: в Париже не ждали трансфера Сафонова в "ПСЖ"
0:44
Спорт

В Париже совсем не ожидали того, что российский голкипер Матвей Сафонов из футбольного клуба "Краснодар" перейдёт в "ПСЖ". Об этом рассказал заместитель главного редактора L'Equipe Филип Леклер.

Замглавного редактора L'Equipe: в Париже не ждали трансфера Сафонова в "ПСЖ"
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

"Трансферную политику клуба в отношении вратарей зачастую очень тяжело понять, им не хватает последовательности. Прошлый сезон Доннаруммы в "ПСЖ" сложился не очень удачно, особенно в Лиге чемпионов", — цитирует Леклера Metaratings. ru.

По его словам, если Доннарумма в этом сезоне сделает слишком много ошибок, Сафонов сможет показать себя.

Напомним, что Матвей перешел в "ПСЖ" этим летом, однако пока официально не дебютировал за клуб.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» двенадцать раз становился чемпионом Франции, четырнадцать раз выигрывал Кубок Франции, девять раз Кубок французской лиги и двенадцать раз Суперкубок Франции. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА в 1996 году, обыграв в финале венский «Рапид».

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России. Основан 22 февраля 2008 года. Финалист Кубка России в сезонах 2013/14 и 2022/23, серебряный призёр чемпионата России (2023/24) и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (2014/15, 2018/19 и 2019/20). Домашним стадионом «Краснодара» является одноимённый стадион «Краснодар», вмещающий 35 179 зрителей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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