Газзаев рассказал, что думает о предстоящем матче ЦСКА и "Акрона"

Газзаев назвал серьезным матч ЦСКА и «Акрона»

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы его бывших подопечных в матче шестого тура РПЛ против "Акрона". Состоится он 24 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Тренер заявил, что игра будет серьезной.

"Матчи этого сезона "Акрон" проводит достаточно неплохо, поэтому этот матч для ЦСКА, точно легким не будет. Но после поражения в матче с "Локомотивом" армейцам особенно сильно нужна победа", — цитирует Газзаева "СЭ".

ЦСКА встретится с "Акроном" на "ВЭБ Арене" в 15.00 по московскому времени.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель. Мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный тренер России (2005). Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Государственной думы VII созыва (18 сентября 2016 — 23 сентября 2021), председатель комитета по делам национальностей Государственной думы (4 февраля 2020 — 23 сентября 2021).

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), основанной в 1911 году. Чемпион РСФСР, семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и семикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский и первый пост-советский клуб, выигравший европейский клубный турнир — Кубок УЕФА (2004/05). В 2014 году ЦСКА выиграл чемпионат в пятый раз и, таким образом, стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти. Основан в 2018 году. В сезоне 2019/20 — победитель Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.