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Можно ли есть хлеб на диете? Рассказала эксперт

Диетолог считает, что во время похудения можно есть хлеб
1:21
Спорт

Диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина считает, что всем можно есть хлеб. Даже диабетикам и тем, кто худеет.

Диетолог считает, что во время похудения можно есть хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

По её словам, нужно учитывать углеводы в хлебе.

"По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В чёрном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови", — рассказала эксперт NewsInfo.Ru.

Диетолог Щетинина находит место кусочку хлеба в любом виде в рационе питания. Важно всё есть в определённых количествах.

Эксперт не рекомендует худеющим покупать хлеб с семечками, орехами или фруктами. Лучше есть зерновой хлеб, поскольку в нём сохраняются витамины группы В и магний.

Что касается различных хлебцев, это очень обманная история, считает Щетинина.

"Кажется, что вы съедаете меньше. А на самом деле этот маленький хлебец может равняться пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нём содержится углеводов", — добавила она.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды. Сахара́ — другое название низкомолекулярных углеводов: моносахаридов, дисахаридов и олигосахаридов. Углеводы являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов представителей растительного и животного мира, составляя (по массе) основную часть органического вещества на Земле. Источником углеводов для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый растениями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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