350 спортсменов и тренеров со всей России соберутся на соревнованиях в Анапе

Анапа проведёт Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

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В поселке Сукко, в Анапе соберутся 350 спортсменов и тренеров со всей страны на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Они пройдут с 6 по 9 сентября.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Соревнование "Море надежд" организуют 6 сентября среди спортсменов-любителей, а с 7 по 9 сентября проведут всероссийские соревнования среди профессионалов. Именно они помогут выбрать спортсменов для участия в Кубке России и международных соревнованиях.

Интересно, что в Анапе впервые будет представлен новый технический регламент по фитнес-аэробике.

Соревнования организуют Федерация фитнес-аэробики России, Министерство спорта РФ и региональное отделение Федерации фитнес-аэробики по Краснодарскому краю.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый). Город краевого подчинения и административный центр муниципального образования «Город-курорт Анапа». «Город воинской славы» (2011).

Фитнес-аэробика — командный вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС). Один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший популярность во всём мире, собравший всё лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики. Своеобразие фитнес-аэробики определяется органичным соединением спорта и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-аэробика — достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела.