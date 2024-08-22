Для чего нужно развивать координацию? Рассказала фитнес-тренер

Умение человека координировать действия играет важную роль в жизни. От него зависит не только безопасность передвижения, но и возможность управлять транспортным средством. Например, самокатом или велосипедом. Таким мнением поделилась фитнес-тренер Светлана Бутова.
Координация нужна, чтобы элементарно использовать бытовую технику или сделать дома уборку.
"Также развитая координация влияет на умение сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись о препятствие", — цитирует Бутову "СЭ".
Она добавила, что за координацию отвечают фронтальные отделы мозга, мозжечок. Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии.
Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками двигающихся органов.
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