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Для чего нужно развивать координацию? Рассказала фитнес-тренер

Эксперт Бутова: развитие координации влияет на умение сохранять равновесие
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Спорт

Умение человека координировать действия играет важную роль в жизни. От него зависит не только безопасность передвижения, но и возможность управлять транспортным средством. Например, самокатом или велосипедом. Таким мнением поделилась фитнес-тренер Светлана Бутова.

Эксперт Бутова: развитие координации влияет на умение сохранять равновесие
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au, CC BY-SA 3.0

Координация нужна, чтобы элементарно использовать бытовую технику или сделать дома уборку.

"Также развитая координация влияет на умение сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись о препятствие", — цитирует Бутову "СЭ".

Она добавила, что за координацию отвечают фронтальные отделы мозга, мозжечок. Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии.

Уточнения

Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками двигающихся органов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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